Mãe do Gugu Liberato apresenta recuperação e tem expectativa de receber alta até o final de semana

A mãe de Gugu Liberato, Dona Maria do Céu, foi internada na última quinta-feira, dia 13, no Hospital Albert Einstein, e foi diagnosticada com uma infecção pulmonar. Desde então, a idosa de 95 anos de idade está tomando alguns medicamentos, e a assessora de imprensa contou que sua recuperação está indo bem e de forma rápida.

Agora, eles disseram que a expectativa é que Maria do Céu receba alta hospitalar até o próximo final de semana, dia 22 de março, pois já está se comunicando e ficando sentada:

Ela está melhorando bastante, conversando, o tempo todo sentada. Agora é aguardar o ciclo dos medicamentos ser concluído. Acreditamos que até o próximo final de semana esteja em casa, compartilhou a assessora.