Frankfurt derrota Bochum em partida atrasada por quase uma hora devido a faixas de torcedores

A partida entre Bochum e Eintracht Frankfurt teve início quase uma hora depois do previsto por causa de faixas instaladas por torcedores da equipe visitante nas saídas de emergência do Vonovia Ruhrstadion, em Bochum, neste domingo, em confronto da 26ª rodada do Campeonato Alemão.

O árbitro Felix Zwayer mandou os dois times de volta aos vestiários depois que tentativas de persuadir os torcedores visitantes a remover as faixas de áreas da cerca de segurança falharam. A equipe de segurança e representantes de ambos os clubes se envolveram nas negociações.

Um anúncio no estádio alertou os torcedores do Frankfurt de que o jogo não aconteceria, caso as faixas não fossem removidas, e que "isso não é do seu interesse ou do nosso". O locutor avisou que os serviços de emergência se recusavam a aprovar a realização do jogo.

O jogo finalmente começou com 50 minutos de atraso, depois que as faixas foram removidas e os atletas dos dois times fizeram um segundo aquecimento no gramado.

Não foi a primeira vez que faixas de torcedores visitantes causam atrasos em Bochum. Houve atrasos semelhantes, embora mais curtos, em dois jogos na temporada passada.

Na atual temporada, o Bochum teve outro jogo com um longo atraso, quando seu goleiro Patrick Drewes foi atingido por um isqueiro atirado das arquibancadas em um jogo contra o Union Berlin, em Berlim, em dezembro. O Bochum obteve uma vitória no tribunal e ficou com os pontos do jogo, mas o Union Berlin entrou com recurso e aguarda os desdobramentos.

O Frankfurt está em quarto lugar na Bundesliga e buscando a qualificação para a Liga dos Campeões. O Bochum está em 16º na liga de 18 times e tentando evitar o rebaixamento.

A retirada das faixas não impediu a festa dos visitantes, já que o Frankfurt venceu o duelo por 3 a 1, com gols de Kristensen e Bahoya no primeiro tempo, e Batshuayi, já nos acréscimos da partida. Holtmann descontou para o time da casa.

O resultado levou o Frankfurt aos 45 pontos, ainda na quarta posição, mas com a mesma pontuação do Mainz, o terceiro colocado - o Bayern de Munique lidera o Alemão com 62 pontos. O Bochum, por sua vez, permanece com 20, na zona de rebaixamento para a segunda divisão.