Jade Magalhães encanta ao postar vídeo de Serena, filha dela com Luan Santana

Alerta fofura! Jade Magalhães encantou a internet ao postar um vídeo fofo de Serena, sua filha com Luan Santana, deitadinha no bebê conforto. Embora ela não mostre o rostinho da pequena, ela aparece brincando com seus bichinhos de pelúcia pendurados, enquanto curte o momento relaxante.

A gravidez da menina foi anunciada em julho de 2024 e ela nasceu no dia 28 de dezembro do mesmo ano. Vale lembrar que Serena é a primeira filha do casal.

Os dois começaram a namorar em 2008 e terminaram o relacionamento 12 anos depois, em 2020. No entanto, o término durou apenas quatro anos e em fevereiro de 2024, anunciaram que reataram o namoro, mas agora já são casados e tiveram uma cerimônia intimista.