Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor, atualiza estado de Mingau: Ele não reage

Membro da banda de Mingau, Ultraje a Rigor, Roger Moreira deu mais atualizações sobre a situação do baixista, que foi baleado em setembro de 2023. O artista falou para o podcast RedCast que às vezes há uma mudança, mas que o amigo permanece sem grande recuperação.

- Ele não reage. Ele está no hospital e, às vezes, vai para a UTI, porque as coisas não funcionam. Ele come por sonda, precisa fazer terapia muscular, mas não mexe, não reconhece as pessoas, não fala. É um caso muito triste. Eu não vejo um prognóstico muito bom. Ele é muito forte, está resistindo, mas não há muito progresso, que é o que gostaríamos de ver. A recuperação é lenta, às vezes ele pega uma infecção, sai da UTI, fica estável, aí dá problema no intestino e volta.

Continuando, Roger afirmou que os médicos não descartam uma reação de Mingau:

- Desde o começo, os médicos falam que o cérebro é imprevisível, é um pouquinho de cada vez. Então, na verdade, sempre há uma esperança, mas é pequena, infelizmente. Ele está em uma clínica? Não sei se está na UTI ou na reabilitação. O normal é ele estar nessa clínica. Ele fica deitado, faz exercícios, as pessoas dão banho nele. Ele tem uma cadeira de rodas, mas ele não se mexe.