Lucas Braathen leva o bronze na Noruega e alcança 5ª medalha na Copa do Mundo de esqui alpino

Um dia depois de ficar fora do pódio por 33 centésimos, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen se recuperou e foi ao pódio com a medalha de bronze, neste domingo, na prova de slalom da etapa de Hafjell da Copa do Mundo de esqui alpino, na Noruega, país onde nasceu.

Braathen agora soma cinco medalhas no circuito mundial, a terceira no slalom, repetindo o bronze conquistado em Kitzbühel, na Áustria - também levou a prata em Adelboden, na Suíça. O brasileiro ainda faturou duas pratas no slalom gigante em Beaver Creek, nos Estados Unidos, e em Kranjska Gora, na Eslovênia.

De volta à Noruega após trocar de cidadania para representar o Brasil, Lucas Braathen terminou com 1min57s52 na soma dos tempos das duas descidas na neve, apenas 47 centésimos atrás do suíço Loic Meillard, que ficou com o ouro, repetindo o desempenho no slalom gigante. O anfitrião Atle McGrath cravou 1min57s26 e levou a prata.

Na primeira descida, Lucas foi o segundo colocado, completando o percurso em 1min00s80, superado apenas por Meillard. Na segunda, que reuniu os 30 melhores, ele fez 56s72, ocupando a 17ª posição, o suficiente para levá-lo ao pódio.

No sábado, o brasileiro havia terminado na quarta posição na prova de slalom gigante da etapa norueguesa. O esquiador obteve o tempo combinado de 2min18s76 em duas descidas e foi 33 centésimos mais lento do que o suíço Thomas Tumler, medalha de bronze.

O brasileiro encerra a temporada com as finais da Copa do Mundo em Sun Valley, nos EUA, entre 20 e 27 de março, etapa que definirá os campeões. Braathen soma 664 pontos e está na sétima posição no ranking geral da Copa do Mundo - o suíço Marco Odermatt lidera 1.596. O alpinista é sexto colocado no slalom, com 373 pontos, e quinto no slalom gigante, com 291 pontos.