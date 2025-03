Giovanna Lancellotti volta às novelas após sete anos e se declara a personagem: Guerreira, determinada

Voltando às telinhas! Desde 2018 Giovanna Lancellotti não participa de uma novela. Para celebrar o retorno em Dona de Mim, próxima trama das sete que substituirá Volta Por Cima a partir de abril na TV Globo, a atriz falou sobre sua personagem Kami.

Em entrevista para o jornal Extra, Giovanna contou mais detalhes do papel que vai interpretar:

- A Kami criou sozinha o Dedé desde que o pai dele foi preso. Ela o culpa por ser mãe solo, por ter abdicado de muitas coisas da vida dela para cuidar do filho sozinha e não ter a ajuda dele. Acaba que o pesado ficou todo para ela. Mas a Kami é uma mulher guerreira, determinada e que não se abate. Mesmo com todas as dificuldades da vida, ela tem uma alegria que é dela, ninguém tira.

A personagem Kami é do trio de amigas de Leona e Pam, que serão vividas pelas atrizes Clara Moneke e Haonê Thinar, respectivamente.