Líder do PL diz que pedirá urgência na tramitação de projeto da anistia em reunião de líderes

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou neste domingo, 16, durante ato pela anisitia aos bolsonaristas presos e condenados pelo 8 de Janeiro, que pedirá urgência na tramitação da proposta que perdoa os crimes pelos quais respondem no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Estou assumindo compromisso com vocês. Nesta semana, na reunião de colégio de líderes, vamos dar entrada com 92 deputados do PL e de outros partidos, para podermos pedir urgência do projeto da anistia para entrar na pauta na semana que vem", afirmou. A bancada do PL é composta, segundo informação da Poder Legislativo, por 92 deputados. Os bolsonaristas presos foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Os manifestantes pró-anistia estão reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. Participam do ato o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro), senadores e deputados.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) puxou coro de "Lula, ladrão" contra o atual presidente da República. Segundo o parlamentar, a anistia será aprovada. "Vamos aprovar a anistia muito em breve", afirmou.