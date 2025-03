Viih Tube e Eliezer celebram quarto mêsversário de Ravi: Meu guerreiro

Celebrando a vida! No último sábado, dia 15, Viih Tube e Eliezer fizeram o quarto mêsversário do filho Ravi. O pequeno passou por momentos difíceis ao ser internado por conta de enterocolite, uma inflamação do intestino.

Após a recuperação de Ravi, os papais corujas decidiram homenagear o bebê por tudo o que ele já passou:

GO, GO POWER RANGERS!! Quatro meses do nosso Ranger Branco Ravi. Parabéns meu guerreiro! Mais um mês crescendo com muita saúde. Esse mês quem escolheu o tema foi o Eli, ele disse que só quem é +30 vai saber que desenho é esse.

Vale lembrar que Viih e Eliezer estão juntos desde 2022 e já eram papais de Lua, que nasceu em 9 de abril de 2023.