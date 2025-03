Caetano Veloso e Maria Bethânia fazem penúltimo show de turnê, no Rio de Janeiro

A turnê icônica dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia está chegando ao final. No último sábado, dia 15, rolou no Rio de Janeiro a penúltima apresentação de Caetano&Bethânia.

Com seus tradicionais cabelos soltos e grisalhos, Bethânia apostou em um visual vinho para combinar com as luzes da apresentação.

Caetano Veloso apostou em tons opostos aos do look da irmã quatro anos mais nova. Ele usou um terno aveludado em azul claro.

A última apresentação da turnê está marcada para o próximo sábado, dia 22, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.