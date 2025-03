Erom Cordeiro reflete sobre trajetória de personagem em A Divisão: - Determinante para vida dele

Erom Cordeiro é um dos protagonistas de A Divisão, que estreou sua quarta temporada no dia 9 de março e trouxe novidades para a trama e o enredo dos personagens. A série do Globoplay mostra o cotidiano de policiais lidando com uma onda de sequestros nos anos 90, no Rio de Janeiro. Durante entrevista coletiva o ator contou mais detalhes sobre Santiago, seu personagem na trama, e aponta os novos caminhos que ele vai seguir, principalmente ao lado de Cinnara Leal, que interpreta Fernanda, esposa dele na série:

- O Santiago vem percorrendo alguns caminhos nessas quatro temporadas. Ele tem esse percurso ao lado do Mendonça, em relação ao trabalho dele, ao combate ao crime... mas ele vem sempre acompanhado com essa história que é muito importante para ele, que é a relação dele com a Fernanda, personagem da Cinnara.

Segundo ele, essa temporada marca um momento crucial na relação do casal, que vinha com alguns embates, principalmente com o fato de os dois não conseguirem ter filhos:

- É uma cena que a gente se reencontra que é um momento muito crucial da trajetória desses dois personagens. Então, eu acho que agora, na quarta temporada, vem o fato que é muito determinante para vida dele, não só dele, do casal, e que já vinha com uma relação um pouco tensa na última temporada, e que nessa temporada vai acabar acontecendo uma coisa que vai mudar completamente os pilares dessa relação.

Erom ainda conta que Santiago foi um dos personagens mais importante de sua carreira, já que teve muitas camadas para explorar. Além disso, o ator aponta que se aprofundar nesse cenário violento do Rio de Janeiro foi bem desafiador, principalmente nesta quarta temporada:

- É um personagem que eu tenho, para mim, como um dos mais importantes [da minha carreira]. É um personagem que eu tive essas quatro temporadas para percorrer, e que faz essa radiografia da violência do Rio de Janeiro. Eu venho de Alagoas, que é um Estado também extremamente violento, mas é uma violência de outra ordem. Fazer o Santiago entrando nesse mergulho, porque A Divisão entra dentro do Rio de Janeiro profundamente. É um personagem que tem muitas camadas para [explorar], então, é um grande prazer. E essa trama da quarta temporada eu acho que foi um belo desafio, e está muito bacana. Está lindo.

Por fim, ele deixa um gostinho do que pode vir por aí:

- A quarta temporada tem essa coisa de várias tramas estarem uma entrando na outra, tem várias camadas. [...] Então tem uma série de tensões que vão acontecendo paralelamente.