Jin Young revela qual cena de A Menina dos Meus Olhos acredita que os brasileiros vão gostar mais: - Adoram uma música

No dia 13, estreou nos cinemas brasileiros o filme sul-coreano A Menina dos Meus Olhos, refilmagem homônima da produção taiwanesa lançada em 2011. O longa-metragem é estrelado por Jin Young, ex-integrante do grupo de K-Pop B1A4 e galã de K-Dramas.

O artista compartilhou suas análises sobre o personagem Jinwoo e a refletindo sobre qual mensagem a trama passa ao público. O filme chega um enredo refrescante, acompanhando um grupo de amigos de escola que se apaixonam pela mesma menina, Sun-ah. Jin Young vive o único menino que dizia não ter caído nos encantos da representante de classe.

Apesar de a história começar no início dos anos 2000 e ser ambientada na Coreia do Sul, ela traz temas universais que permitem que fãs ao redor do mundo se identifiquem: amizade, amadurecimento, passagem da escola para a faculdade, a magia do primeiro amor e as dificuldades de entrar na vida adulta.

- Realmente, esse filme não fala apenas de você relembrar as suas memórias e o seu amor daquela época, mas também para as pessoas que estão mais ou menos nessa faixa etária hoje em dia. De repassar a mensagem de: É normal o que você está passando agora, você está indo muito bem. E, justamente através disso, dar um pouco de força para os jovens de hoje em dia, conta o ator durante a conversa.

Ao ser questionado sobre qual cena os brasileiros poderão gostar e se identificar mais, o artista elege o momento em que o grupo de amigos vão ao karaokê celebrar o fim do vestibular.

- Percebi que os brasileiros, sim, são muito animados, adoram uma música. Tem uma cena no meio do filme, que depois do vestibular eles saem para brincar, vão ao karaokê, cantam juntos e isso foi mostrado de uma forma bastante divertida. Acredito que o pessoal [os brasileiros] vai gostar bastante dessa cena.

Ao longo da história, Jinwoo se mantém fiel à sua personalidade, surgindo como um jovem que mesmo com o passar dos anos ainda mantém uma certa inocência no coração. Jin Young concorda que é possível ver o crescimento do protagonista, mas que ele traz consigo uma reflexão importante:

- Eu meio que concordo com o Jinwoo: A gente precisa realmente amadurecer? Precisa passar por isso? Obviamente a gente consegue enxergar um pouco do crescimento do Jinwoo, porque ele meio que aprendeu, no final ele percebeu que você deseja a felicidade para a pessoa que você ama. Mas, no fundo, na verdade, o Jinwoo continua sendo aquela pessoa que pensa: Nossa, mas eu preciso amadurecer? E tudo bem.

Ele ainda ressalta o que mais gosta no personagem e quais características dele o atraem:

- Para mim, o maior ponto positivo do Jinwoo é que ele é meio ingênuo... não ingênuo no sentido de uma pessoa pura, mas, ao mesmo tempo, é altruísta. O Jinwoo me faz muito relembrar os momentos de infância. Foi isso que me atraiu mais e foi isso que pensei atuando.

O astro também nos conta qual é a maior lição que pode ser levada de A Menina dos Meus Olhos, confessando que ele mesmo adquiriu aprendizados com a trama.

- Uma coisa que a gente aprende através desse filme e vendo as situações é: trate bem enquanto você tem a pessoa ao seu lado. Não adianta você se arrepender depois. Inclusive, foi uma das coisas que aprendi fazendo essa obra.

Cuidado que agora há um spoiler sobre o filme!

Enquanto falava sobre momentos descontraídos das filmagens, Jin Young revelou em quais das cenas teve dificuldades de segurar a risada enquanto tentava gravar:

- Passei dificuldades de tanta risada que dei durante a última cena, a do beijo com o marido da Sun-ah. Todo mundo estava achando muito engraçada, então estava até difícil de filmar, mas no final até nos acostumamos e conseguimos fazer a filmagem.