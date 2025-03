Curry lidera Warriors contra os Knicks e Kerr se torna o técnico mais vitorioso da franquia

Após se tornar o primeiro jogador da NBA a superar a marca de 4.000 cestas de três pontos, Stephen Curry liderou o Golden State Warriors na vitória por 97 a 94 sobre o New York Knicks, na noite de sábado, em San Francisco. O astro de 37 anos anotou 28 pontos, distribuiu cinco assistências e pegou sete rebotes, sendo decisivo para confirmar a sétima vitória seguida da equipe - 12 em 13 partidas.

Jimmy Butler novamente fez um pouco de tudo com 11 pontos, sete assistências e seis rebotes. Desde sua estreia, após uma saída conturbada do Miami Heat, os Warriors venceram 14 partidas e só perderam uma com a estrela em quadra. O brasileiro Gui Santos foi novamente titular e contribuiu para o triunfo da equipe.

O triunfo foi especial para Steve Kerr, que se tornou o técnico recordista de vitórias na temporada regular dos Warriors, passando o falecido membro do Hall da Fama Al Attles com sua 558ª vitória em sua 11ª temporada à frente da franquia. Ele foi homenageado no placar após o apito final e recebeu os parabéns de alguns de seus colegas treinadores.

Em uma cerimônia especial no vestiário, Wilhelmina Attles, esposa de Al Attles, presenteou Steve Kerr com a bola do jogo depois que ele ultrapassou seu marido e se tornou o treinador mais vitorioso de todos os tempos do Warriors.

"Foi um grande momento receber a bola do jogo da família Attles, foi realmente lindo ser homenageado pela presença deles", disse Kerr. "Obviamente, Al Attles é o 'Senhor Guerreiro' para sempre e o recorde é meio surreal até mesmo pensar que isso poderia acontecer. É um reflexo da nossa força e estabilidade organizacional e do nível de talento nos últimos 11 anos, então sou incrivelmente sortudo por fazer parte desta organização e desta cidade. Muito honrado pela grandeza de Al e o que ele significa para a franquia."

Kerr, 59 anos, levou o Golden State Warriors ao seu primeiro campeonato em 40 anos durante sua primeira temporada, em 2014/15. Ele repetiu as conquistas em 2017, 2018 e 2022 a agora soma 558 vitória e 302 derrotas à frente da franquia em 860 partidas - Attles, que passou mais de seis décadas a serviço dos Warriors como jogador, treinador, gerente geral e embaixador - levou 1.075 para atingir a marca anterior.

"Ele mudou tudo", elogiou Draymond Green. "Ele foi tão importante quanto qualquer um no que esta organização se tornou. As coisas que ele me ensinou sobre vencer, não apenas a mim, mas tentei aprender pequenas coisas. Há uma coisa que ele me ensinou sobre vencer, especialmente quando se trata de playoffs, que não compartilharei até terminar de jogar porque me recuso a revelar seu segredo, mas é um segredo incrível."

Do lado do conjunto de Nova York, Karl-Anthony Towns marcou 29 pontos e pegou 12 rebotes, mas não conseguiu levar a equipe à terceira vitória consecutiva na NBA.

VITÓRIA SUADA

Em Denver, o Washington Wizards contou com uma cesta de três pontos de Jordan Poole a 2 segundos do fim da partida para derrotar o anfitrião Denver Nuggets por 126 a 123. Poole terminou o confronto com 19 pontos, mas Alex Sarr liderou os Wizards com um recorde pessoal de 34 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

O resultado surpreendeu a torcida de Denver, já que a equipe tem a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 25 derrotas - ao lado do Houston Rockets e do Memphis Grizzlies -, sendo apenas superado pelo Oklahoma City Thunder (55 a 12). Por outro lado, os Wizards tinham a pior campanha da temporada da NBA, mas ultrapassaram o Utah Jazz com o 15º triunfo - e 51 derrotas.

Nem mesmo o "double-double" de Nikola Jokic foi suficiente para impedir o fiasco levar os Nuggets à vitória. O sérvio anotou 40 pontos e pegou 13 rebotes.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Brooklyn Nets 113 x 115 Boston Celtics

Detroit Pistons 107 x 113 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 117 x 114 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 126 x 119 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 125 x 91 Miami Heat

San Antonio Spurs 119 x 115 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 97 x 94 New York Knicks

Denver Nuggets 123 x 126 Washington Wizards

Acompanhe os jogos deste domingo:

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers x Toronto Raptors

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder