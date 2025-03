São Bernardo projeta economia de R$ 39 milhões em contratos até abril

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), projeta uma economia de R$ 39 milhões até o fim de abril, por meio das renegociações de contratos com fornecedores, realizadas desde o início do ano. Segundo a administração, as revisões passaram por prestadores de serviços das áreas de manutenção, obras, engenharia e limpeza urbana, e outros setores essenciais para o funcionamento da cidade, após a adoção de medidas de austeridade.

Com contingenciamento de 20% sobre os gastos públicos, seguido de uma política de revisão e renegociação de acordos com prestadores de serviços, até o momento foram poupados do erário R$ 13,1 milhões, em meio a 277 negociações junto a credores, das quais 131 resultaram em acordo comum com o Paço. A meta é triplicar esse valor até o fim do próximo mês, segundo o governo, por meio de nota.

De acordo com Marcelo Lima, o trabalho visa garantir economicidade com o dinheiro público, sem comprometer os serviços prestados à população. “Nosso foco é administrar com eficiência, garantindo que o recurso que vem do contribuinte seja bem aplicado. As renegociações de contratos fazem parte desse esforço contínuo para reduzir custos”, disse o prefeito.

Em janeiro, o podemista decretou o Programa de Análise e Revisão de Licitações e Contratos, composto por servidores das secretarias de Administração e Inovação, Finanças, Serviços Urbanos, Educação, Habitação e a Procuradoria-Geral do Município. As medidas foram adotadas após o governo encontrar um cenário financeiro distinto do vislumbrado durante a transição com a gestão do antecessor Orlando Morando (sem partido).

Desse modo, a Prefeitura de São Bernardo segue analisando novos contratos e identificando oportunidades para aumentar essa economia. Ao mesmo tempo, Marcelo Lima adotou outras medidas paralelas para ampliar a receita municipal, por meio de programas de quitação de tributos, como o Tudo em Dia, que permite aos munícipes acertar os débitos municipais em atraso, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e outros.

“Estamos provendo uma grande renegociação de dívidas ativas com o município por meio do Programa Tudo em Dia. Com planejamento e diálogo, estamos otimizando recursos e reforçando os investimentos onde a cidade mais precisa”, explicou Marcelo Lima.

Nos primeiros 15 dias de execução, o programa Tudo em Dia possibilitou um retorno de R$ 15,3 milhões aos cofres municipais, valores que se somam às medidas de austeridade com os gastos públicos da administração.