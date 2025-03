Palmeiras aprimora jogadas ensaiadas para abrir vantagem contra Corinthians na final estadual

O Palmeiras vem de um empate na fase de classificação e de uma derrota no segundo turno do Brasileirão de 2024 para o Corinthians. Neste domingo, as equipes fazem o jogo de ida das finais do Paulistão e Abel Ferreira espera abrir vantagem. Par isso, o treinador português trabalhou muitas jogadas ensaiadas.

No 1 a 1 da fase de classificação, o Palmeiras saiu em vantagem no começo do jogo com Maurício, permitiu o empate com Yuri Alberto, e depois não aproveitou a expulsão do atacante, esbarrando na defesa e finando na frustrante igualdade.

Desta vez, ambição é gigante pelo triunfo e o treinador usou quase duas horas aprimorando jogadas ensaiadas e de posicionamento nas bolas paradas para levar uma (boa) vantagem para a neo Química Arena, dia 27. O duelo de ida ocorre neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque.

Foram mais de uma hora de trabalhos táticos comandado pela comissão técnica portuguesa de olho no dérbi. Depois de "ajustar tudo", sobretudo a construção das jogadas, Abel Ferreira ainda ensaiou o posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas. O dia terminou com um recreativo.

O Palmeiras tem vantagem de 4 a 3 em decisões estaduais contra o arquirrival e pretende ampliar tais números. De quebra, a equipe pode ser a primeira na era moderna a conquistar o tetracampeonato estadual - apenas o Paulistano tem tal feito, entre 1916 e 1919. Usando apenas o Paulistão, são oito jogos sem perder o dérbi, com duas vitórias e seis empates.