Cadê o CPF? Snoop Dogg posta vídeo homenageando o Carnaval do Rio de Janeiro

Já pode virar brasileiro! Snoop Dogg postou na última sexta-feira, dia 14, um vídeo homenageando o Carnaval do Rio de Janeiro, em suas redes sociais. O rapper norte-americano ainda usou a música Baianá, da banda Barbatuques, para colocar na gravação.

O vídeo contava com diversos trechos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Na legenda, ele colocou três emojis de fogo e um de raio.

Nos comentários, alguns brasileiros não perderam a oportunidade de exaltar o país, como Cris Vianna, que comentou:

BR, seguido de um emoji de carinha apaixonada.

Alguns internautas chegaram até a convidá-lo para pular Carnaval no Brasil em 2026:

Próximo ano, vem pular carnaval com a gente, tio Snoop!

Vale lembrar que Snoop Dogg tem até uma música, Beautiful, com Pharrell Williams, com o clipe gravado no Brasil. Cadê o CPF dele?