Virginia Fonseca revela que José Leonardo está quase engatinhando, com seis meses de vida

O tempo passa voando... Sempre compartilhando a evolução do filho, José Leonardo, Virginia Fonseca contou que ele agora está em uma nova fase. O pequeno, fruto do relacionamento com Zé Felipe, aprendeu a rastejar e segundo a influenciadora está perto de engatinhar, tudo isso com só seis meses de vida.

Virginia imitou uma voz de bebê para explicar o que estava rolando:

- Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu estou rastejando já. Daqui a pouco vou começar a engatinhar, para eu andar depois.

Ainda compartilhando momentos do crescimento de José, a influenciadora também mostrou o pequeno com uma fantasia de policial - com direito a chamar pelo apelido carinhoso da mamãe.

Perdi tudo no goido policial gente. Vê se eu dou conta disso.