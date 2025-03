Guardiola rebate críticas de Fabio Capello: 'Cuidado, eu ouço tudo que falam sobre mim'

O espanhol Pep Guardiola, técnico do Manchester City, respondeu com bom humor às críticas do icônico treinador italiano Fabio Capello ao seu trabalho. Segundo Capello, que acumulou títulos nos anos 1990 e 2000 por Milan, Real Madrid e Roma, Guardiola é arrogante e tornou o futebol chato.

"Sabe o que eu não gosto em Guardiola? Sua arrogância. A Liga dos Campeões que ele ganhou com o City (contra a Inter de Milão, em 2023) é a única em que ele não tentou nada engraçadinho nas partidas decisivas. Ele fez muito mal ao futebol. Porque todo mundo passou 10 anos tentando copiá-lo. Isso arruinou o futebol italiano. Um desastre e também um tédio que fez muita gente fugir do futebol", afirmou o técnico italiano, que fez seu último trabalho em 2018, no Jiangsu Suning, da China.

"Eu escuto tudo o que as pessoas dizem sobre mim. Tudo. Então, tome cuidado. Eu estou controlando você", rebateu Guardiola em tom de brincadeira, falando ainda sobre a Itália, onde ele atuou como atleta - o ex-volante defendeu a Roma e o Brescia nos anos 2000 -, mas nunca como treinador.

"Não é a primeira vez que o senhor Fabio Capello diz isso. Eu não sou bom o suficiente para ganhar no futebol italiano. O futebol italiano é muito, muito mais importante do que a maneira como você o faz. Um grande abraço ao Fabio. Um grande abraço."

Guardiola está desde 2016 no Manchester City, onde acumula uma série de títulos, entre eles seis troféus do Campeonato Inglês e um da Liga dos Campeões. Antes disso, foi tricampeão alemão no Bayern de Munique e venceu três campeonatos da Espanha e ganhou duas vezes a Liga dos Campeões pelo Barcelona.