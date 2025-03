Marc Márquez 'voa' na pista e conquista a pole position na etapa da Argentina de MotoGP

Dominante na etapa inaugural da Tailândia, o espanhol Marc Márquez continua dando as cartas na MotoGP. O experiente piloto da Ducati foi o único piloto a cravar um tempo inferior a 1min37 (1min36s917) no treino de classificação para a etapa da Argentina de MotoGP, no circuito de Termas de Río Hondo, cravando a segunda pole position na temporada e a 68ª na carreira.

"Foi difícil no início porque todos saíram juntos, com pneus novos, mas na segunda sequência consegui ir bem", analisou o experiente piloto, que busca o sétimo título na categoria. "Estou feliz, mas o importante são as corridas", comentou.

Marc vai largar ao lado do irmão, Alex, da Gresini, que fez o segundo melhor tempo, 0s246 atrás, e do francês Johann Zarco, da Honda. O italiano Francesco Bagnaia falhou em sua tentativa e não escondeu a decepção de terminar o treino em quarto lugar, abrindo a segunda fila. O atual campeão da MotoGP, Jorge Martin, novamente ficará fora da prova, após machucar o pulso durante a pré-temporada.

Em busca de um lugar no Q2, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da VR46, acelerou forte logo no início do Q1 e cravou o melhor tempo, com 1min37s312, 0s375 à frente do australiano Jack Miller, que melhorou seu tempo e ficou 0s292 atrás.

Apesar da disputa intensa nos 15 minutos de treino, nenhum piloto conseguiu se aproximar da dupla. Nos minutos finais, o espanhol Joan Mir, da Honda HRC, superou o tempo de Miller em apenas 0s078 e avançou ao Q2. Pouco antes do encerramento, o japonês Ai Ogura, que estava na briga pela classificação, sofreu uma queda enquanto tentava fazer sua volta rápida e acabou em quinto na sessão.

Vencedor da etapa inaugural da Tailândia, o espanhol Marc Márquez iniciou o Q2 na liderança, com 1min37s142, apenas 0s063 à frente do francês Johann Zarco e com 0s176 de vantagem sobre Alex Márquez. Enquanto Marc melhorou seu tempo em busca da pole, Alex logo tomou o segundo posto, 0s140 atrás do irmão.

Em uma sessão sem incidentes e, consequentemente, sem bandeira amarela, a dupla melhorou a marca e assegurou lugar na primeira fila, ao lado de Johann Zarco, que chegou 0s288 atrás do líder. Francesco Bagnaia, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio largam na segunda fila.

Os pilotos voltam à pista ainda neste sábado, às 15h (de Brasília), para a corrida sprint. A prova principal será realizada neste domingo, também às 15h.

Confira o grid de largada da etapa da Argentina de MotoGP:

1º - Marc Márquez (ESP/Ducati), em 1min36s917

2º - Alex Márquez (ESP/Gresini), a 0s246

3º - Johann Zarco (FRA/Honda), a 0s288

4º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 0s351

5º - Pedro Acosta (ESP/KTM), a 0s357

6º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 0s369

7º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 0s430

8º - Franco Morbidelli (ITA/VR46), a 0s465

9º - Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia), a 0s497

10º - Joan Mir (ESP/Honda HRC), a 0s679

11º - Brad Binder (AFS/KTM), a 0s785

12º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 0s832

13º - Jack Miller (AUS/Pramac), a 0s292*

14º - Fermin Aldeguer (ESP/Gresini), a 0s405*

15º - Ai Ogura (JAP/Trackhouse), a 0s434*

16º - Luca Marini (ITA/Honda HRC), a 0s671*

17º - Miguel Oliveira (POR/Yamaha), a 0s743*

18º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 0s845*

19º - Somkiat Chamtra (TAI/LCR), a 0s856*

20º - Maverick Viñales (ESP/KTM), a 0s934*

21º - Enea Batistini (KTM), a 1s016*

22º - Lourenço Savadori (ITA/Aprilia), a 1s932*

*tempos registrados no Q1