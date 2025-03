Sensação russa Mirra Andreeva supera Iga Swiatek e desafia Sabalenka na final de Indian Wells

A estrela adolescente Mirra Andreeva avançou para a final do WTA 1000 de Indian Wells com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 1/6 e 6/3, sobre a número 2 do mundo e atual campeã, Iga Swiatek, na noite de sexta-feira, e se tornou a finalista mais jovem do torneio desde 2001 - Kim Clijsters também tinha 17 anos quando perdeu a final para Serena Williams.

"Não sei por que senti tanta confiança, senti como se fosse o último tie-break da minha vida", comentou Andreeva sobre a surpreendente atuação no final do primeiro set. "Então eu simplesmente fui para todos os meus lances. Meu serviço foi ótimo, eu me senti confortável e confiante."

A tenista russa de 17 anos, nona cabeça de chave, enfrentará na decisão a belarussa Aryna Sabalenka, líder do ranking da WTA, que não tomou conhecimento da norte-americana Madison Keys e venceu a outra semifinal por 6/0 e 6/1, em apenas 51 minutos de partida.

Andreeva ampliou sua sequência de vitórias no circuito para 11 partidas e encerrou a sequência de 10 triunfos de Swiatek no deserto da Califórnia. A russa ganhou seu primeiro título do circuito da WTA no mês passado, em Dubai, e agora busca o segundo troféu de nível 1000.

Na outra semifinal, Sabalenka passeou em quadra, encerrou a sequência de 16 vitórias consecutivas de Keys e se vingou da derrota para a norte-americana na final do Aberto da Austrália. Na ocasião, em janeiro, Keys derrotou Sabalenka em três sets no Melbourne Park, impedindo a belarussa de conquistar o terceiro título consecutivo no primeiro Grand Slam da temporada.

"Eu não esperava que essa partida fosse tão rápida", disse Sabalenka. "Estou muito feliz pela forma como joguei hoje, uma vingança muito necessária."

A decisão feminina entre Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva em Indian Wells será neste domingo, em confronto agendado para as 15h (horário de Brasília).