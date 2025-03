Lakers sentem falta de astros, são superados pelos Nuggets e perdem a quarta seguida na NBA

Sem contar com Luka Doncic, com lesão na panturrilha esquerda e uma entorse no tornozelo direito, e LeBron James, que perdeu seu terceiro jogo consecutivo com uma distensão na virilha esquerda, o Los Angeles Lakers foi derrotado por 131 a 126 pelo Denver Nuggets, fora de casa, nesta sexta-feira, e teve a série negativa ampliada para quatro jogos na temporada da NBA.

Os Lakers, que tinham embalado após a chegada do esloveno, vêm de derrotas para Boston Celtics, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, além da sofrida em Denver, sem quatro titulares. A equipe da Califórnia é a quinta colocada na Conferência Oeste.

"Não há muito que possamos fazer sobre isso", disse o técnico JJ Redick, que também não contou com Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent. "Mas estou orgulhoso do grupo pelo seu nível de luta e resiliência, principalmente por não ter começado bem no segundo tempo."

Com empenho, o conjunto de Los Angeles até se recuperou e reverteu uma desvantagem de 13 pontos no placar, ficando à frente por 126 a 123 com menos de um minuto restante para o término da partida. Austin Reaves, com 37 pontos, e Dalton Knecht, com 32, comandaram a reação dos visitantes. O filho de James, Bronny, marcou cinco pontos e registrou 16 minutos após ser chamado de volta da G-League.

Uma bola de três pontos de Nikola Jokic, porém, igualou o placar, e outra, de Jamal Murray, a 5s6 do fim, após um bloqueio de Jokic, devolveu a liderança aos Nuggets, que fecharam o placar com uma enterrada de Russell Westbrook.

O técnico dos Nuggets, Michael Malone, não escondeu a irritação pelo triunfo apertado diante de uma equipe repleta de reservas. "Este não é um concurso de beleza", disse o treinador. "Não somos avaliados por nossas vitórias, (mas por uma) boa vitória. Estávamos perdendo por três com 52 segundos restantes, fizemos 8 a 0 com uma execução muito boa no fim do jogo, mesmo fazendo m..., conseguimos alguns arremessos oportunos."

RECORDE DO LÍDER

Mesmo sem contar com o lesionado Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers conquistou sua 16ª vitória consecutiva, um recorde da franquia, ao bater o Memphis Grizzlies, fora de casa, por 133 a 124, nesta sexta-feira, superando os 15 triunfos seguidos no início da temporada da NBA.

Líder da Conferência Leste, a equipe também alcançou sua 26ª vitória longe de casa e igualou a segunda melhor marca histórica do time de 2009/10 de uma única temporada.

Evan Mobley foi o destaque dos Cavaliers, com 22 pontos e 11 rebotes, enquanto Darius Garland acrescentou 20 pontos e nove assistências. De'Andre Hunter marcou 18 pontos, enquanto Jarrett Allen teve 16.

Ja Morant liderou Memphis com 44 pontos, o recorde da temporada, além de conseguir oito rebotes e distribuir sete assistências. Jaren Jackson Jr., que voltou à equipe após cinco jogos afastado por lesão, e Brandon Clarke terminaram com 13 pontos cada um.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Miami Heat 91 x 103 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 100 x 112 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 98 x 121 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 133 x 96 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 134 x 145 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 124 x 133 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 118 x 111 Orlando Magic

Denver Nuggets 131 x 126 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 118 x 126 Toronto Raptors

Phoenix Suns 122 x 106 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos deste sábado:

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Miami Heat

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x New York Knicks

Denver Nuggets x Washington Wizards