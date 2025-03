Norris festeja pole e prevê prova positiva para a McLaren: 'Meta é ter os dois carros no topo'

A McLaren garantiu a primeira fila em Melbourne para o GP da Austrália na classificação deste sábado, com amplo domínio sobre seus rivais, incluindo Red Bull, Mercedes e Ferrari, cujos pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, começarão em sétimo e oitavo no grid, respectivamente.

O britânico Lando Norris fez uma ótima volta final de qualificação para garantir a pole position, sua primeira no autódromo Albert Park, de Melbourne, e a décima na carreira, à frente de seu companheiro de equipe, o anfitrião Oscar Piastri.

"Não é uma maneira ruim de começar o ano, obrigado a todos", disse Norris no rádio da equipe logo após o término da sessão de qualificação para a corrida de abertura da temporada de Fórmula 1, na madrugada deste domingo.

Norris entrou no Q3 com o pé atrás depois que sua primeira volta foi excluída por uma infração de limite de pista na curva quatro, na qual ele tirou as quatro rodas da pista, mas o piloto entregou tudo o que podia em sua única tentativa de volta rápida.

"É difícil, porque você quer correr muitos riscos, especialmente nesta pista", disse Norris. "É uma pista onde você tem de se comprometer e tem de saber qual é sua meta e, uma vez que você vira, você está meio que esperando o melhor."

Após conquistar a primeira pole da temporada, Norris espera manter o bom rendimento na corrida. "Acho que fomos bem no Bahrein e podemos ser muito bons aqui", disse Norris. "Fomos bem aqui no ano passado, com um carro muito pior, então estamos indo com uma meta clara, que é ter dois carros no topo."

Apesar das preocupações com o ritmo do carro RB21, da Red Bull, na pré-temporada, o tetracampeão Max Verstappen conseguiu se classificar em terceiro no grid na Austrália. O holandês minimizou suas chances de desafiar a McLaren neste domingo. "Não espero nenhum tipo de milagre sobre isso", disse o holandês. "Acho que está tudo bem, mas não está no mesmo nível (da McLaren). Vou apenas fazer o meu melhor e ver o que acontece."