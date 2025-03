Piastri 'voa' com McLaren em Melbourne e faz melhor tempo do 3º treino livre do GP da Austrália

Em uma sessão bastante disputada, o australiano Oscar Piastri 'voou' para obter o melhor tempo do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1, nesta sexta-feira em Melbourne. O piloto da McLaren registrou a melhor volta com 1min15s921, seguido pelo britânico George Russel, da Mercedes, e do holandês Max Verstappen, da Red Bull, atual tetracampeão da modalidade.

O heptacampeão Lewis Hamilton terminou com a Ferrari na oitava colocação, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 11º lugar, seu melhor desempenho nos treinos no circuito australiano.

Logo no início da sessão o britânico Oliver Bearman, que havia batido forte no primeiro treino, perdeu mais uma vez o controle de sua Haas e só foi parar na brita, causando a primeira bandeira vermelha.

Com 20 minutos de treino, o primeiro a marcar um bom tempo foi o holandês Max Verstappen com 1min17s632. O brasileiro Gabriel Bortoleto entrou pela primeira vez na pista com a Sauber e ficou com o sexto tempo (1m18s824).

Correndo em casa, Oscar Piastri marcou 1min17s298 com a McLaren, restando 35 minutos de treino, mas Verstappen não deu chance e fez a melhor volta com 1min16s646.

Bortoleto seguiu em bom ritmo e voltou a ficar em sexto com o tempo de 1min17s448, O italiano Andrea Kimi Antonelli deixou a Mercedes em segundo, passando Piastri.

Alexander Albon e Carlos Sainz, com pneus duros, deixaram a Williams em segundo e terceiro lugares, posições adquiridas pela Ferrari de Charles Leclers e de Lewis Hamilton.

A briga pelos primeiros lugares foi intensa. George Russell fez a volta mais rápida com a Mercedes (1min16s4020), seguido por Albon e Sainz. Com 1min16s002, Verstappen voltou ao primeiro lugar, à frente de Piastri e Russell.

A sete minutos do encerramento da sessão, Piastri completou a volta em 1min15s921 e ficou com o melhor tempo até o final.

Os pilotos voltam à pista a partir das 2h da madrugada deste sábado para a configuração do grid de largada. A corrida tem largada prevista para a 1h de domingo.

Confira os tempos do 3º treino livre do GP da Austrália:

1.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min15s921

2.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min15s960

3.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min16s002

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min16s188

5.º - Andrea Kimi Antonelli(ITA/Mercedes), em 1min16s206

6.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min16s252

7.º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min16s258

8.º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min16s378

9.º - Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), em 1min16s455

10.º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min16s597

11.º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min16s707

12.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine Renault), em 1min16s719

13.º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1min16s732

14.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min16s948

15.º - Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min16s993

16.º - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), em 1min17s146

17.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min17s270

18.º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min17s373

Liam Lawson (NZL/Red Bull Racing) e Oliver Bearman (GBR/Haas), sem tempo