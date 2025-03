S&P reafirma rating A da Espanha, com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reafirmou o rating de crédito soberano de longo prazo em moeda estrangeira da Espanha em 'A', com perspectiva estável.

A perspectiva, segundo a S&P, reflete os riscos equilibrados para o crescimento econômico e os resultados orçamentários da Espanha nos próximos dois anos. A dívida do governo geral continua alta, e o país tem amortecedores limitados contra choques econômicos decorrentes do aumento das tensões comerciais e das pressões sobre os gastos com defesa, afirma a agência de classificação de risco.

"As perspectivas de crescimento econômico estão entre as melhores da Europa, com o dinamismo da imigração líquida e das exportações, desalavancagem externa e custos de energia mais baixos em relação aos seus pares".

A S&P Global prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha de cerca de 2% em 2025-2028, depois de 3,2% em 2024, muito acima da média da zona do euro de 0,8% em 2024 e 1,2% em 2025-2028.