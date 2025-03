Lotofácil desta sexta-feira paga R$ 1,7 milhão; confira os números sorteados

Apostadores do concurso 3342 da Lotofácil podem ganhar no sorteio desta sexta-feira (14) um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa.

Veja os números sorteados para a loteria desta sexta-feira:

01, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio de ontem da Lotofácil, dois apostadores de São Paulo dividiram o prêmio principal e cada um deles faturou R$ 866.532,68. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Osasco e Paraibuna.

Duzentos e sessenta apostas acertaram 14 números e cada uma delas faturou R$ 1.996,61.