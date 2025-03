Sabrina Sato faz reflexão no último episódio de Carnaval da Sabrina: Todo Carnaval não tem fim

Sabrina é uma das definições de musas do Carnaval e no último episódio de Carnaval da Sabrina, exibido na última quinta-feira, dia 13 no GNT, a apresentadora mostrou um lado ainda mais sensível ao refletir sobre a dupla jornada que faz ano a ano entre a Sapucaí e o Anhembi para representar a Vila Isabel e a Gaviões da Fiel.

O final do reality trouxe a reflexão de uma Sabrina Sato madura que afirma que hoje entende como aproveitar mais cada desfile:

- É muito rápido e, ao mesmo tempo, cada cena que vejo, de cada ano, lembro de uma história imensa, um filme. O engraçado é que com a maturidade fui aprendendo a me divertir mais no desfile. Quando somos mais novos temos uma ansiedade maior, parece que até seu fôlego vai acabar antes da hora. Hoje aproveito cada momento, cada pisada, cada sorriso. O Carnaval só termina quando o outro começa. Todo Carnaval não tem sem fim, é cíclico.