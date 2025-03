Preta Gil recebe alta após uma semana internada por conta de infecção urinária

Boas notícias! Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, dia 14, após uma semana internada no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia. A cantora foi internada no último dia 8, para monitoramento e cuidados médicos, devia a uma infecção urinária.

Segundo informações do Alô Alô Bahia, Preta seguirá em terras baianas pelos próximos dias, onde ficará hospedada na casa do pai, Gilberto Gil. Vale lembrar que a famosa saiu recentemente de sua última internação. Ela passou por uma extensa cirurgia para retirada de tumores em dezembro de 2024 e saiu do hospital no último dia 11 de fevereiro. Preta mantém o tratamento em esquema ambulatorial e faz o uso da bolsa de colostomia definitiva.

Durante o Carnaval de 2025, a cantora escolheu a cidade de Salvador para festejar e chegou até mesmo a matar a vontade de se banhar no mar. Ainda de acordo o Alô Alô Bahia, em abril, a carioca deve seguir para tratamento em Nova York, nos Estados Unidos.