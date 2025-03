Elas estão de volta! Sexta-Feira Muito Louca 2 ganha primeiro trailer

O clássico dos anos 2000 que tem Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan como protagonistas ganhará continuação. Intitulado como Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda, o filme tem previsão de estreia para agosto de 2025 e para atiçar ainda mais a ansiedade dos fãs, nesta sexta-feira, dia 14, a Disney divulgou o primeiro trailer do longa.

No primeiro filme você deve se lembrar que Tess [Jamie Lee Curties] tenta a todo custo se entender com a filha de 15 anos de idade, a rebelde Anna [Lindsay Lohan]. Em determinada ocasião, as duas jantam em um restaurante chinês e discutem no local; a dona do empreendimento oferece a elas um biscoito da sorte com feitiço de troca de corpo, para que as duas passem por um momento de transformação. Elas trocam de corpo e cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra. E no meio disso, ainda há o pequeno detalhe de que Tess estava com a data do casamento marcado.

Já no segundo filme, o título já entrega que a confusão será ainda maior (e melhor). Anna viverá uma mãe solo de uma filha adolescente e se vê obrigada a assumir o papel de madrasta de outra menina, filha do seu novo marido. Com a adição dessas novas personagens, a troca de corpos entre Anna e a mãe, Tess, promete mudar toda a dinâmica da família.