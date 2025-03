Comércio global bateu recorde de US$ 33 trilhões em 2024, mostra Unctad

O comércio global atingiu um recorde histórico de US$ 33 trilhões em 2024, com crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo setor de serviços e pelo desempenho das economias em desenvolvimento. Os dados foram divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), que alerta para a desaceleração no segundo semestre e a incerteza em 2025, devido a mudanças nas políticas globais.

Segundo a Unctad, os serviços foram o principal motor do crescimento, com alta de 9% no ano, adicionando US$ 700 bilhões ao valor total - quase 60% do crescimento global. O comércio de bens cresceu 2%, contribuindo com US$ 500 bilhões.

A maioria das regiões registrou crescimento positivo, exceto Europa e Ásia Central. Setores como agronegócio, tecnologia da comunicação e transporte tiveram ganhos, enquanto energia, vestuário e extrativos desaceleraram.

No entanto, o ritmo de crescimento desacelerou no segundo semestre. No quarto trimestre, o comércio de bens cresceu menos de 0,5% sobre o trimestre anterior, e os serviços avançaram apenas 1% na mesma base de comparação. A inflação do comércio global ficou próxima de zero, com preços dos bens estabilizados no último trimestre, indicando que os efeitos da alta inflação pós-pandemia chegaram ao fim.

As economias em desenvolvimento superaram as desenvolvidas em 2024, com importações e exportações crescendo 4% no ano e 2% no quarto trimestre sobre o anterior, impulsionadas principalmente pelo Leste e Sul da Ásia. O comércio Sul-Sul expandiu-se 5% no ano e 4% entre o terceiro e o quarto trimestre. China e Índia superaram as médias globais, enquanto Rússia, África do Sul e Brasil tiveram desempenho fraco na maior parte do ano, com alguma melhora no quarto trimestre.

Já as economias desenvolvidas tiveram comércio estagnado, com importações e exportações praticamente planas no ano e queda de 2% no último trimestre. Os desequilíbrios comerciais de bens se ampliaram, com o déficit dos EUA com a China atingindo US$ 355 bilhões, aumento de US$ 14 bilhões no quarto trimestre, e o déficit com a União Europeia (UE) subindo US$ 12 bilhões, para US$ 241 bilhões.

A Unctad ressalta que, embora o comércio global permaneça forte, a incerteza para 2025 é significativa, com mudanças políticas e econômicas globais criando um cenário desafiador para o próximo ano.