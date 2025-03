Sonho de brasileiro ganhar título de duplas em Indian Wells chega ao fim na semifinal

Sensação do torneio de duplas do ATP 1000 de Indian Wells, o carioca Fernando Romboli perdeu a vaga na final do torneio norte-americano, nesta sexta-feira, ao lado do australiano John Patrick Smith, após derrota para

o norte-americano Sebastian Korda e o australiano Jordan Thompson, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 8/10.

Romboli, de 36 anos, que tem uma carreira de poucos resultados importantes, entrou para a disputa em Indian Wells como convidado, após a desistência de última hora de uma dupla.

E começou o primeiro set muito bem. Romboli e Smith conseguiram uma quebra de serviço no sexto game para abrir 4 a 2 e mantiveram a vantagem até fechar a parcial em 6/3.

O começo do segundo set veio de maneira que a dupla do brasileiro não imaginava, com os rivais abrindo logo 3 a 0. Sem conseguir devolver a quebra, Romboli e Smith permitiram a igualdade com novo 6 a 3, levando a decisão ao set desempate.

No super tie-break, Romboli e Smith abriram 3/0, mas Korda e Thompson reagiram e empataram em 3/3. O brasileiro e o australiano voltaram a ficar em frente 6/4, mas permitiram novo empate em 6/6. No final, a derrota veio com quatro pontos seguidos dos americanos.

O americano e o australiano vão enfrentar na decisão o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic, que derrotaram os americanos Evan King e Christian Harrison por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.