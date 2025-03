Bolsas de NY avançam e moderam queda na semana diante de alívio sobre shutdown

Os principais índices do mercado acionário dos EUA fecharam em alta nesta sexta-feira, 14, impulsionados pelo alívio dos investidores diante de sinais de que o governo republicano de Donald Trump conseguirá aprovar um projeto de financiamento para manter as atividades federais por mais seis meses. Apesar da recuperação no dia, os três principais índices tiveram quedas semanais, com o S&P 500 registrando sua quarta semana consecutiva de perdas.

O Nasdaq fechou em alta de 2,61%, aos 17.754,09 pontos. O Dow Jones avançou 1,65%, para 41.488,19 pontos. Já o S&P 500 subiu 2,13%, encerrando aos 5.638,94 pontos. Na semana, o Nasdaq acumulou perda de 2,43%; o S&P, de 2,27% e o Dow cedeu 3,07%.

A atenção do mercado segue voltada para as negociações no Congresso americano sobre o orçamento, já que tanto democratas quanto republicanos indicam um possível acordo. O índice de sentimento do consumidor, que veio pior do que o esperado, não alterou a trajetória dos mercados.

"Os investidores respiraram aliviados depois que o líder da minoria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, retirou sua ameaça de bloquear um projeto de lei de gastos do Partido Republicano na noite de quinta-feira", afirmou Kimberley Koenig, analista da IBD.

As ações da TG Therapeutics dispararam mais de 10%. A empresa biofarmacêutica desenvolve um tratamento para uma forma recorrente de esclerose múltipla", explicou Koenig.

A Tesla recuperou fôlego na tarde de sexta-feira e subiu 3,9%. A Meta Platforms avançou 2,96%, após cair 4,7% na quinta-feira. Já a Palantir Technologies disparou 8,3%, revertendo parte da perda do pregão anterior, embora enfrente resistência na média móvel de 50 dias. Enquanto isso, a Nvidia subiu 5,3%, sendo a maior alta porcentual do Dow Jones.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou que os participantes do mercado continuam confiantes na competitividade da economia americana e nas oportunidades de crescimento sustentado. No entanto, ele alertou que a recente volatilidade do mercado representa um desafio.

*Com informações da Dow Jones Newswires