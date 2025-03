Anfavea diz que estudo sobre dumping de carros chineses deve ser concluído nos próximos meses

A Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no País, informou nesta sexta-feira, 14, que os estudos contratados para apurar se existe concorrência desleal de carros chineses no mercado brasileiro devem ser concluídos nos próximos meses. "Estamos com estudos contratados, com especialistas que estão fazendo todas as análises. O estudo não é simples", comentou o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite.

A conclusão desses estudos pode dar origem a um pedido de investigação sobre prática de dumping ou subsídios dos carros chineses, que têm ganhado mercado e incomodado os fabricantes nacionais.

O presidente da Anfavea detalhou que estão sendo avaliados diversos segmentos, incluindo, além de automóveis, máquinas agrícolas. "Temos tido muita cautela de apresentar algo que seja bastante sólido, e isso é o que vai acontecer nos próximos meses."

Leite voltou a cobrar também urgência na recomposição imediata das alíquotas cheias de importação, para 35%, sobre carros híbridos e elétricos. Ele frisou que as barreiras comerciais levantas pelo mundo, em especial pelos Estados Unidos, podem levar a um desvio do comércio a mercados como o Brasil.

"Não dá para imaginar não ter essa antecipação de alíquotas já de imediato. Nossa expectativa é que ter uma resposta positiva bem rápida. O Brasil, com todo o investimento que está sendo feito, não pode conviver com uma situação como essa. Isso é entregar os empregos brasileiros para fora do país. Isso é impensável, inadmissível", declarou o presidente da Anfavea.