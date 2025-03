Letícia Cazarré posta carrossel de fotos e clique mostra Maria Guilhermina no hospital

Letícia Cazarré postou, na última quinta-feira, dia 13, um carrossel de fotos no Instagram e nele sua filha, Maria Guilhermina, aparece dormindo em uma caminha de hospital. A pequena foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma doença rara do coração, e por isso precisa passar por diversos tratamentos desde que nasceu, em junho de 2022, além de sempre ficar em supervisão para possíveis alertas.

Nos cliques, a esposa de Juliano Cazarré aparece mexendo no computador, que contém a data 8 de março, e logo em seguida aparece a fotinho da pequena. Vale lembrar que Letícia não contou se ela ainda está, ou não, internada.

A última vez que a Maria Guilhermina foi internada foi no início de março, apresentando sinais de infecção.