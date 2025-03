Intenção de consumo das famílias cai 1,4% em março, revela CNC

As incertezas no cenário macroeconômico mantiveram em março o processo de queda dos últimos seis meses da Intenção de Consumo das Famílias (ICF), índice divulgado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O ICF caiu 1,4% na comparação com março do ano passado, mas se manteve na zona de satisfação (acima de 100 pontos), com 102,7 pontos.

A pesquisa aponta que as famílias de menor renda estão sendo as mais afetadas pelo cenário atual e apresentam insatisfação com relação ao consumo.

A intenção de consumir - tanto das famílias que recebem mais de 10 salários mínimos, quanto das que recebem menos -, registrou em março queda de 0,5%. Com isso, a percepção das famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos alcançou 99,8 pontos, entrando no espectro de pessimismo (abaixo dos 100 pontos) pela primeira vez desde novembro de 2024.

Em uma análise anual por gênero, a pesquisa revelou queda somente da intenção de consumo entre os homens, de 2,4%. O dado contrasta com a das mulheres, que obteve avanço de 0,2% em relação a março de 2024.

"Os resultados deixam claros os efeitos adversos que a economia brasileira vem apresentando. As famílias estão se sentindo cada vez mais cautelosas com os seus gastos e preocupadas com o futuro", afirmou em nota o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

O estudo revelou que as mulheres demonstraram uma perspectiva de consumo 0,3% acima do resultado de março do ano passado, enquanto os homens experimentaram queda de 4,4% no indicador, apontando que as mulheres devem manter esses efeitos positivos nos próximos meses.

Emprego

O Emprego Atual - ICF voltou a apresentar queda mensal de 0,2%, depois da recuperação de fevereiro, com os consumidores reduzindo a confiança no emprego, no curto prazo. Ao mesmo tempo, o item retornou ao nível de igual período de 2024.

"Por outro lado, quando se avaliam os próximos meses, a Perspectiva Profissional - ICF apresenta resultado melhor, com o sexto crescimento mensal seguido, de 0,3%, e o único positivo do mês", ressaltou a confederação.

Mesmo com o mercado de trabalho futuro se mostrando mais favorável, os próximos meses pedirão mais cautela dos consumidores, com a Perspectiva de Consumo - ICF sendo o segundo item de maior queda (-1,7%) e com aumento de 2,0 pontos percentuais na parcela dos consumidores que esperam reduzir as compras (32,7%).

Crédito

O ICF apontou também queda apenas no grupo com maior renda (-0,3%). As famílias com rendimentos abaixo de 10 salários mínimos mantiveram uma taxa positiva (+0,5%). Este fato revela que os consumidores de maior renda estão sendo os mais afetados pela retração na oferta de crédito, dado que dependem menos desses recursos para seu consumo.

No entanto, a retração no mercado de crédito ainda não causou uma reversão do indicador a ponto de colocá-lo abaixo de 100 ponto.