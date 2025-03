Ela está de volta! Saiba como foi a volta de Renata para a casa do BBB25

Renata está de volta! Depois de horas intensas na Vitrine do seu Fifi, recebendo informações quentinhas do jogo direto do público, a sister retornou com tudo para o jogo nesta sexta-feira, dia 14.

Ao passar pela porta, Renata foi recebida com carinho pelos aliados, que já estavam preocupados com a ausência dela. Enquanto ela estava fora, inclusive, a casa ganhou um novo líder, Guilherme.

Vale lembrar que os brothers não faziam deia do que aconteceu com a participante nas últimas 24 horas, com isso, coube a ela contar - ou não - as novidades. No entanto, ela já chegou colocando a boca no trombone!

E olha que ela veio grande, hein! Renata já veio com tudo para cima de Aline, com uma fofoquinha quente que recebeu de lá fora.