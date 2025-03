Peça de Stephen Sondheim ganha primeira montagem no Brasil

O clássico da Broadway Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum, do compositor americano Stephen Sondheim, ganha neste fim de semana sua primeira montagem brasileira, estrelada por Miguel Falabella.

A trama, inspirada na Roma Antiga, acompanha Pseudolus, um escravo determinado a conquistar a liberdade. Além de Falabella, nomes como Edgar Bustamante, Ivan Parente, Giovanna Zotti, Carlos Capeletti e Mauricio Xavier completam o elenco. A direção é de Bárbara Guerra.

Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum foi o primeiro espetáculo para a Broadway no qual Sondheim escreveu tanto as letras quanto a música. Foi em 1962 e ele vinha de dois grandes sucessos, West Side Story, criado em parceria com o compositor Leonard Bernstein, e Gypsy, com música de Jule Styne.

"Se o musical segue popular é porque é muito engraçado, e esta não é uma declaração imodesta. O livro, de Burt Shevelove e Larry Gelbart, é a melhor farsa que já li ou vi. É tão intrincadamente montado, e é tão fácil de entender; é como se tivesse sido escrito em uma tarde, há um tipo de leveza nele", disse Sondheim em entrevista.

"Os atores que atuam nele conseguem admirá-lo porque é maravilhosamente montado - a maneira como todos os incidentes são cronometrados, a maneira como todos os trens colidem - tudo nele é elegante, na trama e na dicção. A própria linguagem - ninguém percebe o quão elegante é a linguagem. Quase não há piadas, quase tudo é uma situação, e as poucas piadas que estão lá são realmente elegantemente formuladas", completou.

SERVIÇO:

O que: Alguma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum

Onde: Teatro Claro Mais SP - R. Olimpíadas, 360.

Quando: 5ª e 6ª, 20h; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 19h - Até 8/6

Quanto: R$ 39/R$ 300.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.