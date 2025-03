Guilherme é o novo líder do BBB25

Nesta quinta-feira, dia 13, mais uma prova do líder agitou os participantes do BBB25. Com uma disputa de quem sabe mais sobre valores de produtos o comando ficou com Guilherme. Na rodada final, o genro batalhou diretamente com a sogra, Joselma.

O programa relembrou tudo o que rolou na última festa do líder de Maike, todos os papos. Mostrou a grande volta de Vinícius do temido quarto do barrado do baile.

Com uma passada pela experiência de Renata na dinâmica da vitrine do Seu Fifi. A bailarina recebeu várias informações dos fãs do BBB25, mas nem todas representaram tão bem os telespectadores, que reclamaram nas redes sociais.

Então chegou a tão esperada hora de descobrir como iria rolar a Prova do Líder. Quando carrinhos de compras apareciam na tela, os participantes tinham que dar palpites doa compra.

Diego Hypólito foi o primeiro a ser eliminado da prova, assim como outros, ele colocou o preço sem se lembrar de inserir os centavos e ficou com o valor errado. Em seguida saíram: Maike, João Pedro, João Gabriel, Aline, Eva, Vitória Strada, Gracyanne, Vilma, Daniele Hypólito. Vinícius e, por último, Joselma perdeu para o genro, Guilherme.