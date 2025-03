Aryna Sabalenka e Madison Keys vencem e vão disputar uma vaga na final em Indian Wells

A belorussa Aryna Sabalenka e a norte-americana Madison Keys disputam nesta sexta-feira a semifinal do WTA de Indian Wells. As duas tenistas venceram suas partidas nesta quinta-feira em um dos principais torneios da temporada.

Sabalenka, líder do ranking mundial, marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3 sobre a a russa Liudmila Samsonova, 25ª do ranking.

Samsonova conseguiu uma quebra de saque no primeiro game e depois manteve seu serviço para abrir 2/0, mas depois viu a rival somar seis games seguidos para fechara o set inicial em 6/2.

No segundo set, Sabalenka chegou a abrir 3/0, mas permitiu a reação da russa, que igualou em 3/3. A belorussa voltou a dominar a disputa, somou mais uma quebra e fechou o jogo com 6/3.

Número 5 do ranking mundial, Keys teve makis fscilidade para superar a suíça Belinda Bencic por duplo 6/1 em apenas 1h04 de jogo. A americana somou a 16ª vitória consecutiva na temporada, na qual já conquistou o Aberto da Austrália.