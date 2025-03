Alckmin: Entendemos que caminho com EUA não é olho por olho

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, reforçou nesta quinta-feira, 13, a avaliação de que a taxação de 25% do aço importado pelos Estados Unidos é uma "medida equivocada", mas defendeu que o caminho do governo brasileiro não será "olho por olho" e sim focado no "ganha-ganha" do comércio exterior, citando diálogo e reciprocidade.

"E nós entendemos que o caminho não é olho por olho. Se fizer olho por olho, vai ficar todo mundo cego, porque o caminho é ganha-ganha. Comércio exterior é ganha-ganha. Eu sou mais competitivo numa área, eu exporto mais, ele é mais competitivo, exporta mais para mim e ganha o conjunto da sociedade. Esse é o caminho. Então, é reciprocidade e buscar o diálogo", afirmou Alckmin, repetindo que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, que tem superávit comercial nas trocas com o País.

Alckmin também confirmou que nesta sexta-feira, 14, ocorrerá uma reunião em nível técnico com os Estados Unidos. Segundo ele, as conversas acontecem no âmbito do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica (ATEC). "É um acordo de cooperação técnica e econômica Brasil-Estados Unidos. Então, no âmbito da ATEC, começam as conversas e as negociações. Eu não participo", disse o ministro, que viajará junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva amanhã a Sorocaba (SP). "Estou sempre mantendo ele a par das negociações", declarou.