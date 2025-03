Mariana Rios desabafa em publicação sobre estar tentando engravidar: Sei que o caminho não é fácil

Durante sua viagem para o Japão, Mariana Rios publicou um desabafo em suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 13. A atriz revelou para seus seguidores que está tentando engravidar e, comentou sobre as dificuldades que passa em sua vida.

Em um vídeo no Instagram, a artista falou sobre a ansiedade de cada mês que vêm e o traço no teste de gravidez não aparece:

- Para todas as mulheres que, como eu, estão na jornada de tentar ser mães. Sei que o caminho não é fácil. A cada mês, a cada tentativa passamos por emoções que só nós mesmas conseguimos entender. É essencial parar por um momento e sentir o movimento da vida, respirar fundo e reconhecer as pequenas vitórias que nos cercam todos os dias. A felicidade não precisa ser algo distante atrelado apenas ao momento em que tivermos aquilo que desejamos. A felicidade pode estar em um pôr do sol, em uma conversa ou até mesmo em um instante de paz dentro da nossa própria casa. Permita-se sonhar, mas também se permita viver o agora. Nossos corações são imensos e carregam muitos sentimentos, desejos e medos. Mas todos esses sentimentos estão dentro de nós, esperando serem acolhidos com carinho. Nunca perca a fé, mas não deixe que a busca pelo amanhã ofusque o valor do presente. O que nos faz fortes não é apenas o que desejamos para o futuro, mas também como aprendemos a celebrar cada passo da nossa caminhada. Nessa última imagem, antes de fazer meu pedido, eu agradeci simplesmente por estar aqui.

Além disso, na legenda, Mariana escreveu uma singela frase:

Para nós, tentantes, a necessidade de um respiro em meio a essa turbulência de emoções! Seguimos...