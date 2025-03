Mapfre quer dobrar número de corretores no Brasil até 2030

A seguradora Mapfre quer dobrar o número de corretores no Brasil nos próximos cinco anos. A empresa criou um novo modelo de reconhecimento para estes profissionais, em um dos passos para cumprir com o objetivo.

A Mapfre tem hoje 19 mil corretores no País. Nesta semana, a companhia lançou um programa, chamado de Mais Corretor, com um modelo estruturado de reconhecimento aos profissionais de acordo com o relacionamento que têm com a seguradora.

O programa tem cinco categorias, e em cada uma há diferentes tipos de reconhecimento e benefícios, o que inclui o comissionamento pago aos corretores.

"Queremos que cada profissional tenha clareza sobre seu estágio no relacionamento com a Mapfre e enxergue caminhos tangíveis para evoluir. Isso inclui capacitação técnica, acesso a tecnologias de ponta e suporte personalizado", diz em nota a diretora do Canal Corretor da Mapfre, Karine Brandão.