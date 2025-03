Entenda o motivo de Selena Gomez vender o anel que ganhou do noivo, Benny Blanco

Com seu novo álbum, I Said I Love You First, vindo aí, Selena Gomez decidiu diferenciar nas campanhas promocionais das músicas. Como a cantora produziu a obra com seu noivo, Benny Blanco, ela decidiu vender o anel que ganhou dele.

Em um vídeo em seu Instagram, a artista comentou que quis compartilhar alguns momentos, ou objetos pessoais com seus fãs:

- Já que o meu novo álbum com Benny, I Said I Love You First, é sobre o nosso passado, presente e futuro, pensei que seria divertido doar algumas memórias raras que guardei ao longo dos anos, todos os dias até ao nosso álbum ser lançado. Vocês ficaram comigo por tanto tempo, e com este álbum, queríamos fazer algo especial, então fiquem ligados para atualizações.

Por isso, Selena colocou à venda o anel que leva um B, inicial de seu noivo, para seus fãs. A joia que levava diamantes, avaliada em cerca de 18 mil reais, foi vendida por apenas 70 reais. Que loucura, não é mesmo?