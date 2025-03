Justin Bieber abre o coração ao falar sobre saúde mental: Me senti uma fraude

Justin Bieber usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 13, para abrir o coração sobre saúde mental. O cantor expressou seus sentimentos para os fãs, através dos Stories do Instagram, falando que em dado momento, se sentiu como uma fraude.

O canadense começa o seu desabafo:

Pessoas me disseram minha vida inteira: Uau, Justin, você merece, e eu pessoalmente sempre senti que não merecia. Eu me sentia uma fraude. Quando as pessoas me diziam que eu merecia algo, isso fazia eu me sentir sorrateiro. Se eles apenas soubessem meus pensamentos. Como eu me julgo, como eu sou egoísta. Eles não diriam isso.

Ele ainda segue, afirmando:

Estou dizendo isso tudo porque: se você se sente sorrateiro, bem-vindo ao clube. Eu definitivamente me sinto não equipado e não qualificado na maioria dos dias. Não temos nada a provar hoje. Somente aceitar e receber o presente da vida hoje. Ninguém deve nada para gente e a gente não deve nada para ninguém.

A fala do cantor vem na sequência das recentes especulações acerca de saúde mental dele, incluindo se ele estava usando drogas pesadas novamente.