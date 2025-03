CBV faz parceria com empresa de tecnologia esportiva para evitar manipulação de resultados

Com as apostas cada vez mais crescentes no Brasil, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) optou por se precaver contra as manipulações de resultados na modalidade e anunciou nesta quinta-feira uma parceria com a Sportradar (Nasdaq: SRAD), empresa líder global em tecnologia esportiva, para combater a corrupção nos jogos, modernizar a captação de dados estatísticos e aumentar o engajamento dos fãs.

Com o acordo firmado, a CBV passa a contar com acesso ao Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS) da Sportradar, que inclui o envio de notificação de partidas com ações suspeitas, fortalecendo a integridade das competições nacionais. A parceria ainda fornecerá cursos e workshops educacionais para colaboradores, atletas, oficiais e árbitros.

"A parceria com a Sportradar já trouxe frutos importantes, como a implementação do sistema de desafio em todas as partidas da Superliga, trazendo ainda mais segurança e equidade para as partidas. Além disso, os dados específicos de cada atleta são ferramenta fundamental para o desenvolvimento do voleibol nacional", explicou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV, satisfeito com o acordo e com o hub de dados de jogadores que será fornecido.

"Estamos concentrando e ampliando a parceria com a Sportradar, por meio do seu portfólio de produtos e serviços, para aumento da eficiência técnica, operacional e comercial da CBV. É mais um passo importante em nosso aprimoramento constante da relação entre fãs e esporte. Os dados gerados pela Sportradar permitirão o desenvolvimento de novas experiências para os torcedores e novas possibilidades de receitas para a CBV", disse Henrique Netto, diretor de Marketing e Novos Negócios da CBV.

A instalação do hub de dados de jogadores brasileiros para monitoramento em todas as categorias virá através da instalação de tecnologia automatizada de coleta de dados e produção de vídeo no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema.

"Estamos muito contentes com o fato de a Sportradar ter sido selecionada pela CBV para desbloquear o potencial de dados do vôlei brasileiro", afirmou Sergio Floris, diretor geral da Sportradar no Brasil.

"Com nossa longa trajetória no desenvolvimento de soluções inovadoras, estamos preparados para apoiar a CBV e ansiosos para trabalhar em estreita colaboração para impulsionar o engajamento dos fãs, desenvolver a próxima geração de campeões e apoiar o crescimento da Confederação."