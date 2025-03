Pilaf, cachorrinha de Demi Moore, é considerada a Melhor Animal de Apoio Coadjuvante

A cachorrinha de Demi Moore, Pilaf, chama a atenção toda vez que aparece em algum tapete vermelho, premiação, ou até mesmo nas redes sociais da atriz. A pequenina, agora, fez uma participação especial em um vídeo postado pela artista na última quarta-feira, dia 12, enquanto se arrumava para ir ao Oscar 2025. E claro que ela roubou a cena!

No vídeo, Demi lê uma matéria do site Hollywood Reporter, que classificou Pilaf como a Melhor Animal de Apoio Coadjuvante, brincando com a nomenclatura de um dos prêmios do Oscar, Melhor Atriz Coadjuvante, e brincou com a cachorrinha, veja:

- Pilaf, você já venceu!

Vale lembrar que a pet tem costume de acompanhar a mamãe babona em seus eventos, e que Moore estava concorrendo a estatueta de Melhor Atriz, mas perdeu para Mickey Maddison.