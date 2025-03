George Clooney abandona cabelos grisalhos para estreia na Broadway

George Clooney surpreendeu ao surgir com os cabelos escuros para seu mais novo trabalho. O ator e diretor trocou os fios grisalhos por um tom mais escuro para interpretar o jornalista Edward R. Murrow na peça Boa Noite e Boa Sorte, sua estreia nos palcos da Broadway.

O espetáculo é uma adaptação teatral do filme homônimo de 2005, que Clooney dirigiu e coescreveu.

O visual renovado do astro chamou atenção nas redes sociais, já que os cabelos grisalhos sempre foram uma de suas marcas registradas.

Em entrevista ao The New York Times, Clooney comentou que não estava animado com a mudança e brincou sobre a reação de sua família, mencionando que sua esposa, Amal Clooney, não aprovaria e que seus filhos provavelmente ririam da transformação.

"Nada faz você parecer ainda mais velho do que pintar o cabelo", afirmou o ator.

A peça, que marca a estreia de Clooney na Broadway, revive a história do lendário jornalista Edward R. Murrow, conhecido por seu papel fundamental na cobertura da era do macartismo nos anos 1950.