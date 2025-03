Ponte Preta regulariza o atacante Gustavo Vintecinco para a Série C do Brasileiro

A Ponte Preta continua o seu trabalho no processo de reforçar o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o clube registrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF o nome do atacante Gustavo Vintecinco, que já está à disposição da comissão técnica para estrear na competição.

Além da contratação do atacante, a diretoria do time paulista está próxima de anunciar mais um reforço. O goleiro Matheus Kayser, ex-Brasiliense, está em negociações avançadas para defender a Ponte na competição nacional.

Gustavo Vintecinco tem vasta experiência no futebol paulista. Revelado pelo Santo André, ele passou por diversas equipes do interior, como XV de Jaú, Sertãozinho, Bragantino e Portuguesa Santista. Além disso, também atuou em outros clubes do Brasil, como Maringá, Centro Oeste FC, Capital-DF e Anápolis.

O atacante também acumula passagens pelo futebol sul-coreano, onde defendeu Ansan Greeners e Busan IPark, trazendo consigo uma bagagem internacional que pode agregar ao elenco.

A chegada de Vintecinco atende a uma necessidade urgente da Ponte Preta. Desde a lesão de Jeh, durante o Paulistão, o time enfrentou dificuldades para encontrar um centroavante de referência. Jean Dias precisou atuar improvisado na função, enquanto Danrlei e Renato tiveram chances, mas não corresponderam às expectativas.

Após a eliminação na Copa do Brasil, com a derrota de virada por 2 a 1 para o Concórdia-SC, o elenco retomou os treinamentos na última segunda-feira, com foco total na Série C.

A estreia da Ponte Preta será contra o Figueirense, em Santa Catarina, entre os dias 12 e 14 de abril, aguardando definição oficial da CBF sobre a data e horário do confronto.