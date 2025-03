Pokémon Go muda de mãos: jogo é vendido a fundo saudita por R$ 20,3 bilhões

O fenômeno global Pokémon Go está sob nova administração. A Niantic, criadora do jogo de realidade aumentada que conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo, anunciou a venda de seu negócio de videogames para a Scopely por US$ 3,5 bilhões (R$ 20,3 bilhões). A Scopely, por sua vez, pertence ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que tem investido pesado na indústria de jogos eletrônicos.



Lançado em 2016, Pokémon Go revolucionou a maneira como as pessoas interagem com games mobile, levando multidões para ruas, praças e parques em busca dos icônicos monstrinhos da franquia japonesa. Mesmo anos depois de seu lançamento, o jogo ainda conta com mais de 20 milhões de jogadores ativos semanalmente e segue arrecadando milhões de dólares.



A Scopely, que já é dona de sucessos como Monopoly Go, garantiu que manterá toda a equipe de desenvolvimento da Niantic, assegurando a continuidade de Pokémon Go. A aquisição faz parte de um movimento maior do governo saudita, que pretende investir US$ 38 bilhões no setor de videogames até 2030, diversificando sua economia para além dos combustíveis fósseis.

A compra do jogo, no entanto, não está isenta de polêmicas. Críticos afirmam que a Arábia Saudita utiliza investimentos em esportes e entretenimento para melhorar sua imagem internacional, especialmente diante de questões relacionadas aos direitos humanos.



Agora, com Pokémon Go sob o comando da Scopely, a expectativa é saber quais mudanças podem surgir e como essa nova gestão impactará um dos games mobile mais icônicos da história.