CMSE: grupo de trabalho sobre corte de geração de energia terá 1ª reunião amanhã (13)

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) informou nesta quarta, 13, que nesta quinta, 14, haverá o primeiro encontro do grupo de trabalho criado para buscar soluções ao problema de cortes de geração de energia renovável. O chamado "curtailment" vem mobilizando o setor em função do impacto para os geradores.

Após reunião ordinária nesta quarta-feira, o CMSE informou que foi deliberado pelo colegiado o reconhecimento do caráter estratégico de três compensadores síncronos, que funcionam como um regulador de tensão elétrica. Esses equipamentos aumentam a confiabilidade no fornecimento de energia, segundo o colegiado e devem ser licitados no segundo semestre de 2025.

Foi informada ainda a realização de uma reunião técnica do CMSE no próximo dia 31. Serão discutidas a "governança do nível de aversão ao risco dos modelos computacionais". Segundo a nota do Comitê, em breve, o colegiado "definirá e divulgará critérios gerais, ritos e prazos para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao assunto".

No balanço técnico, foi apontado que a Energia Natural Afluente (ENA), verificada pela chamada Média de Longo Termo (MLT), fechará o mês de março em 73%, 166%, 29% e 95% da MLT no Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, respectivamente. Para o Sistema Interligado Nacional (SIN), os resultados apontam para condições de afluência de 78% da MLT, sendo o 13º menor patamar para um histórico de 95 anos.

Essa é a projeção no cenário mais otimista. No cenário menos favorável, a indicação é de uma Energia Natural Afluente abaixo da média histórica para todos os subsistemas. Sobre energia armazenada, a expectativa para o fim de março varia de 72,4% a 77,8% para o Sistema Interligado.