O reinado continua! Sabrina Sato segue como Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel

O reinado continua! Na tarde desta quarta-feira, dia 12, a Unidos de Vila Isabel anunciou que Sabrina Sato continua como Rainha da Bateria da agremiação. A apresentadora irá para o seu 16º desfile à frente da Swingueira de Noel.

Sempre com muita alegria e carisma, nossa rainha de bateria está confirmadíssima no carnaval 2026 à frente da Swingueira de Noel. Vamos juntos, meu Povo do Samba! Estamos formando um super time na certeza da busca pela quarta estrela, escreveram na publicação.

Através dos comentários, Sabrina agradeceu o carinho da escola e declarou todo o seu amor:

Eu não tenho palavras pra agradecer todo aprendizado e amor que recebo na nossa Unidos de Vila Isabel. Pra mim é uma honra e responsabilidade grande. Amo vocês.