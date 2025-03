Mãe de aluno é atingida dentro de escola durante tiroteio no Rio

Uma mulher de 49 anos foi atingida dentro da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), na zona norte do Rio de Janeiro, durante um tiroteio. Ela é mãe de um aluno do Ensino Fundamental, segundo a fundação. As aulas do período da manhã foram suspensas devido ao ocorrido.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) realizam uma ação na comunidade do Saçu, no bairro do Campinho. De acordo com o comando da unidade, a ação teve como objetivo reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região.

Durante buscas no interior da localidade, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e, logo após o cessar da troca de tiros, os suspeitos fugiram por uma área de mata.

Posteriormente, os agentes foram informados que uma pessoa teria ficado ferida no interior do Campus da Faetec de Quintino. A vítima foi socorrida por agentes do SAMU até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha. Questionado, o hospital apenas confirmou o atendimento e disse que ela recebeu alta.